На юге Приморского края выловили раненного дальневосточного леопарда, об этом DEITA.RU сообщили в нацпарке "Земля леопарда".

Специалисты охотнадзора изъяли из дикой природы раненого дальневосточного леопарда, пострадавшего от укусов хищника. Молодой самец был отловлен вблизи государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») в районе пгт. Приморский.

Сообщение о раненом звере поступило в КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ» Приморского края. На место была направлена группа по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. При поддержке сотрудников МРОО «Центр «Тигр» леопард был обнаружен и обездвижен. Леопарда доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Ветеринарный осмотр животного показал, что он пострадал от укусов хищника. Леопард находится в тяжелом состоянии. ФГБУ «Земля леопарда» будет оперативно информировать о состоянии зверя и о принимаемых мерах по его лечению.

Ирина Петрова