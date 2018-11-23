Стала известна зарплата российских государственных служащих. Данные обнародовал Росстат, сообщает DEITA.RU.

По итогам 2018 года в среднем гражданский федеральный чиновник получал 126,6 тысяч рублей ежемесячно.

Самую большую зарплату получали в аппарате правительства России - по 240,3 тысячи рублей в месяц. В администрации президента РФс служащие зарабатывали в среднем 236,7 тысяч рублей, в Совете Федерации - 186,4 тысячи, в Госдуме - 158,9 тысяч рублей.

Среди министерств и ведомств самые высокие зарплаты у сотрудников Федерального казначейства - 159 тыс. рублей в месяц, в МИД 151,1 тыс. рублей и МЧС 145 тыс. рублей.



Таисия Масина



