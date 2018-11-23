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Росфинмониторинг поделился с риэлторами и нотариусами
данными о способах мошенничества с недвижимостью, сообщает DEITA.RU.
В финансовой разведке подтвердили факт рассылки рекомендаций по базе профильных специалистов. Чиновники описали основные признаки недобросовестных контрагентов, целью которых является обман и коррупция.
Однако, в Росфинмониторинге подчеркнули, что сами риэлторы не вправе передавать своим клиентам информацию о том, какие сделки и почему ведомство оценивает как подозрительные.
Согласно данным контролирующего ведомства, в 2017 году к чиновникам поступило более двух тысяч заявлений о подозрительных операциях от риэлторов.
Дмитрий Шевченко
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