Росфинмониторинг поделился с риэлторами и нотариусами данными о способах мошенничества с недвижимостью, сообщает DEITA.RU.



В финансовой разведке подтвердили факт рассылки рекомендаций по базе профильных специалистов. Чиновники описали основные признаки недобросовестных контрагентов, целью которых является обман и коррупция.

Однако, в Росфинмониторинге подчеркнули, что сами риэлторы не вправе передавать своим клиентам информацию о том, какие сделки и почему ведомство оценивает как подозрительные.

Согласно данным контролирующего ведомства, в 2017 году к чиновникам поступило более двух тысяч заявлений о подозрительных операциях от риэлторов.

Дмитрий Шевченко