Отсрочку от армии теперь могут получить те, кто учится в бакалавриате и магистратуре, а также обучающиеся на подготовительных отделениях вузов и по программам среднего профобразования, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Как рассказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов, граждане, которые выбрали высшее профессиональное образование, могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз — в школе, второй раз — при обучении на подготовительном отделении, третий раз — при обучении по программам бакалавриата и специалитета, четвертый раз — при обучении по программам магистратуры.

Таисия Масина

