Раздача земельных участков начнется 12 марта, в 10 часов утра в актовом зале по адресу Океанский проспект, 20, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Здесь пройдет жеребьевка для многодетных семей Владивостока. На жеребьёвку приглашаются граждане, подавшие заявления о предоставлении земельного участка, с присвоенными реестровыми номерами 2101, 2102, 2103, 2104, 2105.

Семьям на выбор будут представлены шесть земельных участков. Пять из них расположены в районе дома №8 по улице Гражданская. Еще один участок сформирован в районе улицы Артековская, 2.



Таисия Масина