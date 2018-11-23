Врача, наложившего ветерану шину из швабры, накажут, сообщает DEITA.RU.

В феврале 82-летняя женщина поступила в приемное отделение центральной Кушнаревской районной больницы Башкирии с переломом. Для того, чтобы обездвижить поврежденную конечность, местные медики использовали оригинальное подручное средство немедицинского назначения – часть швабры для мытья полов.

Как сообщает прокуратура республики, проверка показала, что в больнице имелись специализированные медицинские средства для проведения указанной процедуры.

По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление с требованием принять меры к недопущению подобных нарушений впредь и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности.

Накануне родственники ветерана войны и труда рассказали вопиющий случай отношения к пожилому человеку в приморской здравнице в городе Фокино. Как прокомментировал и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко: «Медицинская санитарная часть федерального медико-биологического агентства – федеральная структура. Но это не значит, что мы оставим этот вопиющий случай без внимания. Людям все равно, федеральная это структура или краевая, они должны везде получать качественную квалифицированную и оперативную медицинскую помощь.

По факту публикации материала информационного агентства «Дейта» по неоказанию медицинской помощи ветерану в медсанчасти города Фокино департаментом здравоохранения уже инициировано обращение в территориальное управление Росздравнадзора по Приморскому края. В настоящее время специалистами федерального контрольного ведомства ведется внеплановая проверка учреждения по соблюдению прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощь. О результатах проверки и вынесенных решениях будет сообщено дополнительно».

Дмитрий Санников