По имеющейся информации, воспитательница попыталась привести девочку в чувства, однако у нее ничего не вышло. Тогда женщина с ребенком на руках бросилась в медкабинет, где ребенка чудом спасли через семь минут.

Отмечается, что родителям в детском саду ничего не рассказали о случившемся. На вопрос, что за шрам на шее, воспитательница сказала, что ничего страшного и девочка сразу пришла в чувства. Однако на самом деле, когда ребенок находился без сознания, у нее произошли непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кожа приняла синий оттенок. Как скажется столь длительная гипоксия на мозге ребенка — на данный момент не ясно.

Екатерина Брязгунова