Ребенок едва не повесился на детской площадке
Прогулка в одном из детских садов города Златоуста едва не стала последней для малышки, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали в следственном комитете Челябинской области, во время прогулки трехлетняя девочка зацепилась капюшоном за турник, повисла на перекладине и потеряла сознание. Воспитательница заметила висевшего неподвижного ребенка спустя две минуты. По данный момент по факту происшествия проводится проверка. К делу прикреплена видеозапись камеры наружного наблюдения, которая также размещена в соцсетях.
По имеющейся информации, воспитательница попыталась привести девочку в чувства, однако у нее ничего не вышло. Тогда женщина с ребенком на руках бросилась в медкабинет, где ребенка чудом спасли через семь минут.
Отмечается, что родителям в детском саду ничего не рассказали о случившемся. На вопрос, что за шрам на шее, воспитательница сказала, что ничего страшного и девочка сразу пришла в чувства. Однако на самом деле, когда ребенок находился без сознания, у нее произошли непроизвольные дефекация и мочеиспускание, кожа приняла синий оттенок. Как скажется столь длительная гипоксия на мозге ребенка — на данный момент не ясно.
Екатерина Брязгунова