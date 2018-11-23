Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили в трех чтениях изменения в закон «О продовольственной безопасности Приморского края», сообщает DEITA.RU.

На прошлом, январском заседании Законодательного Собрания а депутаты закрепили за хлебопеками право на получение государственной поддержки. Предприятиям края, выпускающим социальные сорта хлеба, будут выплачиваться субсидии из краевого бюджета в размере 1700 рублей за одну тонну социально важной продукции.



На заседании февральском, депутаты расширили перечень социальных сортов хлеба. Согласно новой редакции статьи 1 – это хлеб «выпускаемый из пшеничной муки в соответствии с ГОСТ 26987-86, ГОСТ 27842-88 с использованием опарного способа, а также из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в соответствии с ГОСТ 31805-2012, ГОСТ 31807-2012 с использованием ржаных заквасок».



Дело в том, что, с просьбой расширить понятие к депутатам обратились производители хлеба. По мнению которых к социальным сортам можно отнести не только хлеб из пшеничной муки, но и продукцию из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки с использованием ржаных заквасок, выпускаемый в соответствии с ГОСТами.

«Комитетом были подготовлены необходимые изменения в краевой закон о продовольственной безопасности. Их принятие позволит производителям ржаного и ржано-пшеничного хлеба также получать субсидии из краевого бюджета», - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.



Дмитрий Санников