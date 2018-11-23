Достаточно редкое явление наблюдается в Южно-Камчатском федеральном заказнике, сообщает DEITA.RU.

Курильское озеро сковало льдом. Как рассказали представители Кроноцкого заповедника, озеро расположено вблизи Охотского моря, поэтому зачастую ветер не даёт льду сковать его поверхность целиком.

До этого водоем замерзал 2016 и 2007 году.

Больше всего неудобств от этого явления испытывают краснокнижные птицы, зимующие на озере. Речь идет о белоплечих орланах, беркутах и лебедях-кликунах.

Таисия Масина