Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских услуг у Роскомснаббанка, сообщает DEITA.RU по материалам Центробанка.

Причиной отзыва лицензии у уфимской кредитной организации стало неоднократное нарушение банком статей Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Роскомснаббанк осуществлял прием денежных средств физлиц под повышенную процентную ставку в пользу так называемой краудфандинговой платформы. В итоге деньги направлялись на выдачу займов ряду компаний, а погашение обязательств перед физлицами производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

Отмечается, что деятельность банка при этом велась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. Банк России увидел в этой схеме признаки финансовой пирамиды и неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В соответствии с приказом Банка России в Роскомснаббанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Дмитрий Санников