Силовому захвату чужого жилья может быть поставлен серьёзный барьер, сообщает DEITA.RU. Новый закон, который могут принять в Государственной думе уже весной этого года, предполагает запрет на продажу долей в квартире, меньших площади учётной нормы жилого помещения.

По мнению члена думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Игоря Торощина, новая мера существенно осложнит деятельность рейдеров, выкупающих микродоли в квартирах и вынуждающих остальных собственников отдавать свою часть жилья за бесценок.

Дмитрий Шевченко