Житель поселка Яйва Пермского края убил свою 17-летнюю девушку на глазах прохожих, сообщили DEITA.RU по материалам следственного управления СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 26 февраля «на почве ревности». Во время прогулки 20-летний мужчина напал на девушку с ножом и нанес ей множественные ранения.

Преступные действия злоумышленника пресекли прохожие, которые вызвали скорую помощь. Но по пути в больницу потерпевшая скончалась. Подозреваемый с места преступления скрылся, однако в течение нескольких часов был разыскан и задержан.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело за убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения.

Накануне следственные органы сообщили о выяснении обстоятельств смерти 15-летней школьницы из Улан-Удэ, которая пропала накануне и была найдена мертвой в лесу. По данным ведомства, 11 февраля днем школьница пришла домой после уроков. Спустя несколько часов она вышла на улицу и пропала. Возбуждено дело по статье "убийство". Расследование продолжается.

Дмитрий Санников