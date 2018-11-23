За угон автомобиля на почве ревности приморцу придется пойти под суд, сообщает DEITA.RU.

Как информирует краевая прокуратура, одним январским вечером молодой человек выпивал вместе с сожительницей. Во время ссоры, возникшей на почве ревности, фигурант уголовного дела взял ключи от автомобиля Toyota Prius и без разрешения, несмотря на отсутствие водительского удостоверения, уехал.

В районе улицы Надибаидзе в краевой столице водитель был замечен сотрудниками ДПС. Стражи порядка запомнили что-то неладное и попросили водителя остановиться. Однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. Не справившись с управлением, мужчина врезался в припаркованный автомобиль.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Брязгунова