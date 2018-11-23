Доллар и евро в марте могут заметно вырасти, об этом заявил начальник отдела продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов, сообщает DEITA.RU.

Он ссылается на биржевой конфликт США и Китая. В связи с этим его прогноз - 68 рублей за доллар. Он пояснил, что такая ситуация для весны традиционна - инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты, пояснил он.

Свою роль сыграет и торговая война между США и Китаем. Она затронет цены и спрос на нефть, а это тоже повлияет на положение рубля. Возможные антироссийские санкции также усугубляют ситуацию.

Таисия Масина