Во Владивостоке подвели итоги голосования по отбору общественных территорий, которые планируется благоустроить в текущем году в рамках программы «Формирование современной городской среды», сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

В заседании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы принял участие заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко и депутаты Думы города Владивостока.



Выбрать сквер, который приведут в порядок в первую очередь, владивостокцы могли только один день 27 февраля с 9 до 20 часов на интернет-портале администрации города golos25.vlc.ru и на официальных страницах в социальных сетях.



На рассмотрение граждан управление градостроительства и архитектуры представило пять дизайн-проектов общественных территорий по одной в каждом районе Владивостока. В их числе "Аллея Дениса Давыдова" (ул.Русская), "Сквер Ветеранов" (ул.Вострецова), "Детский парк" (ул.Черемуховая), "Сквер им. Игнатьева"(Океанский проспект) и "Жариковский сквер" (ул.Светланская). По информации организаторов, именно по этим объектам поступило больше всего обращений жителей.



В результате в онлайн-голосовании приняли участие 486 человек. Больше всех - 212 голосов получил проект «Детский парк». Вместе с ним в число приоритетных попали прошлогодние объекты, в том числе общественная территория на улице Енисейской. В мае текущего года планируется завершить подключение к инженерным сетям общественного туалета в зоне отдыха "Площадь Спортивная Гавань". Остальные скверы, участвовавшие в голосовании, планируют обустраивать в порядке очереди при наличии средств.



Но, как отметил на заседании общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды" начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, средств (Владивостоку в рамках данной программы предусмотрено более 180 миллионов рублей) хватит не на все скверы, поскольку большая часть расходов – 120 миллионов рублей уйдет на благоустройство 35 придомовых территорий.



Напомним, что в прошлом году краевой центр, в котором в реконструкции нуждается более 80 скверов, среди участников программы оказался в аутсайдерах. Владивостоку было предусмотрено 137 миллионов рублей на обустройство общественных территорий, но по назначению освоили только 56 миллионов. Из 12 объектов, за которые проголосовали жители города, сделаны только три. Оставшиеся средства в пожарном порядке потратили на благоустройство 45 дворов. Когда отремонтируют скверы, за благоустройство которых в прошлом году высказались владивостокцы, пока неясно.



Как отметил заместитель председателя краевого парламента Сергей Кузьменко, курирующий госпрограмму, одно из условий федерального проекта – участие людей, как в выборе территорий для благоустройства, так и в контроле за проведением работ и в их приёмке. До 1 марта жители 12 городских округов и двух поселений Приморья должны были проголосовать за те объекты, которые войдут в программу в текущем году.



«Результаты голосования во Владивостоке – печальные. Если бы обсуждение было правильно организовано, люди бы вовлеклись в этот процесс. На мой взгляд, можно говорить о нежелании и неготовности городской администрации учитывать мнение людей. Между тем, перед нами стоит задача привлечь как можно больше горожан к участию в проекте, к его завершению в 2024 году охват населения должен составить не менее 30 процентов. Именно жители должны решать, как изменится городская среда, и какие общественные территории нужны. Городу стоит обратить на это больше внимания, в том числе при проведении общественного обсуждения, создавая такие условия, чтобы у людей было время и возможность высказаться», - заметил Сергей Кузьменко.



В 2019 году на реализацию программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» из федерального и краевого бюджета предполагается выделить более 600 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на сто с лишним миллионов. Участие в программе примут 73 муниципальных образования края. Владивосток, помимо участия в данной программе получит значительные средства на благоустройство дворов.



«Представители города говорят, что сделать в течение года обустройство объектов технически сложно, это да, объективно. Но с другой стороны, это еще и вопрос планирования, программа долгосрочная, финансирование предполагается и на следующий год, а в крае есть хороший опыт поэтапной работы. Была подпрограмма "Парки малых городов", по которой в течение нескольких лет обустраиваются парки в Лесозаводске, Большом Камне, Артеме, Арсеньеве. При желании все можно успеть, а если есть сложности и вопросы, их надо поднимать, обсуждать, все корректируется, и федеральная программа в том числе», - сказал Сергей Кузьменко.



Дмитрий Санников