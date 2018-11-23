В конце марта проснутся клещи, а с 14 марта начнется вакцинация против клещевого энцефалита, об этом DEITA.RU сообщает Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В связи с тем, что зима была теплой, и температура воздуха уже держится на отметке выше нуля, жителям Приморского края рекомендуется обновить прививки от клещевого энцефалита не позднее, чем за две недели до посещения предполагаемых очагов заражения и соблюдать технику безопасности.

Помните, что самые ранние случаи присасывания клещей по средним многолетним данным приходятся на третью декаду марта. Укус клеща безболезненный, поэтому необходимо тщательно осматривать открытые и закрытые участки кожи и волосы, а также одежду.

Ни в коем случае не пытайтесь раздавить клеща! Осторожно его снимите и поместите в ёмкость, в которой его можно передать в медицинское учреждение. Обратитесь за помощью.

Имейте в виду, что заразиться клещевым энцефалитом можно и от козьего молока. Будьте внимательны.

Несколько мест, куда можно обратиться во Владивостоке за помощью:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» (http://25fbuz.ru) лаборатория особо опасных инфекций, по адресу: г. Владивосток, ул. Сельская,3 «Б», тел. 2 44-12-78.

- ООО «Асклепий», г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 3 «Б», ул. Светланская, д. 113, тел. 202-30-03, 226-58-57.

- ООО «Фирма» клиника «Ярослава», г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1, тел. 2 -44-14-52.

- ООО «Юнилаб», г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50; тел. 224-21-24; 224-23-92, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50.

Анастасия Туркова