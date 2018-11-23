Стрелу со свертками обнаружили сотрудники службы исполнения наказаний на территории Лечебно-исправительного учреждения №47, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

При обходе прилегающей к учреждению территории сотрудники с использованием служебной собаки Аллекс обнаружили и изъяли ухищренно замаскированную металлическую стрелу с примотанными свертками, в которых находились пакеты с веществом темного цвета, сотовые телефоны и бутылки с алкоголем.

Проведенная экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество является наркотическим.

Дмитрий Санников