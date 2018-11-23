Группы в детских садах и классы в школах Советского района Владивостока закрывают на карантин, об этом DEITA.RU сообщил источник.

По словам Натальи, которая обратилась в редакцию, она вызвала врача на дом для своего больного ребенка, который жаловался на рвоту, понос и высокую температуру. Пришедший доктор осмотрела больного. Так как уже никаких признаков вчерашней болезни не было, заключила, что это кишечная инфекция. Также медработник добавила, что на сегодняшний день это у нее 12 такой вызов. «Группы в садах и классы в школах закрывают на карантин», — сказала врач.

«Фармацевт в аптеке, когда я покупала лекарства, поинтересовалась: «Кишечку лечите?», также она добавила, что группу в детском саду, которую посещает ее ребенок, закрыли на карантин», — делится Наталья.

Справедливости ради отметим, что в администрации Владивостока пояснили: «В пятницу, 1 марта, о закрытии групп информации не поступало. 14 из 24-х заведующих детскими садами сообщают, что закрытых групп нет. В 172-м саду был карантин в одной группе до 1 марта, но группа работала».

Марта Нота