Родителей обяжут передавать информацию о состоянии здоровья их детей, передаёт DEITA.RU.



Законопроект с соответствующей нормой планируется к обсуждению Комитетом Госдумы по охране здоровья 12 марта.

Сообщается, что раскрытие данных необходимо для создания и соблюдения особого режима физических нагрузок, отдыха и обучения детей, имеющих проблемы со здоровьем.

Глава Комитета Дмитрий Морозов сообщил, что надеется на принятие законопроекта уже во время весенней сессии работы парламента.

Дмитрий Шевченко