Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на то, что, что бюджет госкорпорации почти в 20 раз меньше бюджета NASA, сообщает DEITA.RU.

Дискутируя с пользователями в «Твиттере», Дмитрий Рогозин отметил, что российская космическая отрасль в плане финансирования серьезно отстает от американской.

При этом Рогозин довольно оптимистичен. По его словам, Россия сейчас не отстает от США в техническом развитии этой отрасли. «Действительно, есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10-12 лет. Но если сейчас не развернем переход на новую ракетно- и не переоснастим предприятия, начнем отставать», - считает Рогозин.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство госкорпорации за «прожектерство» и потребовал от компании лучшей работы.На ближайшие три года, по словам главы правительства, бюджет «Роскосмоса» составит более 515 миллиардов рублей.

Дмитрий Санников