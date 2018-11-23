Пожилой мужчина утонул в бассейне во время посещения сауны во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Проверку по факту несчастного случая со смертельным исходом проводят сотрудники правоохранительных органов. Инцидент произошел в одной из саун в Ленинском районе.

В ночное время в скорую позвонила женщина-администратор заведения и сообщила, что в бассейне утонул пожилой посетитель. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть мужчины, а стражи порядка выяснили, что погибшим оказался 65-летний уроженец Узбекистана.

Мужчина сначала посетил парную, а затем окунулся в холодной бассейн, где у него случился сердечный приступ и он утонул. Тело погибшего отправили в морг для установления точной причины смерти, а по факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов