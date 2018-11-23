Раскрывать данные банковской карты нельзя, а если они все-таки были когда-то раскрыты, нужно срочно блокировать карту и выпускать новую. Единственное, что могут знать третьи лица — номер карты, который расположен на лицевой стороне, сообщает DEITA.RU.

Используя карту, в частности для приобретения тех или иных покупок в интернете, зачастую россияне вводят CVV (CVC) код, который размещен на обратной стороне карты. Это делать категорически нельзя.

Разумеется, у некоторых может возникнуть вполне резонный вопрос: «Как же делать покупки в интернете?». Ответ просто: существует множество интернет-магазинов, которые не требуют этого кода. Для оплаты товара там нужно ввести только номер карты, срок ее действия и инициалы владельца.

Специалисты банков прекрасно знают о том, что ни в коем случае нельзя фотографировать и передавать третьим лица свои банковские карты, ни лицевую, ни тыльную сторону. Единственное, что можно дать родственникам или друзьям, чтобы они перечислили деньги – номер карты.

Екатерина Брязгунова