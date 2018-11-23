Вновь объявлен тендер на строительство и реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево» в городе Благовещенске Амурской области, сообщает DEITA.RU по материалам RosTender.info.

Конкурс объявляется уже в третий раз. Предыдущие два тендера были признаны несостоявшимися из-за того, что заявки участников не были признаны соответствующими конкурсным требованиям.

Стоимость работ по созданию нового аэропорта изменилась с предыдущего тендера – с 4 млрд 214 млн рублей до 4 млрд 336 млн рублей. Средства заложены в федеральном бюджете на 2019-2021 годы, заказчиком работ выступает Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация». Предложения от участников тендера принимаются до 28 марта, рассмотрены они будут 4 апреля.