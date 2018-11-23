Роскомнадзор совместно с МВД изъял в феврале более 14,1 тысяч незаконно распространяемых сим-карт, сообщили DEITA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отмечают специалисты Роскомнадзора, большинство изъятых сим-карт принадлежали компаниям «Вымпелком» (9910) и МТС (3304). Было составлено 52 протокола об административных правонарушениях. В интернете выявлено 70 случаев нарушения правил реализации sim-карт.

Как подчеркивают эксперты надзорного ведомства, нарушения в основном связаны с заключением договоров об оказании услуг мобильной связи неуполномоченным лицом, а также продажи сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем паспорта.

Накануне DEITA.RU сообщало о том, что приобретение новой сим-карты для жительницы Владивостока обернулось головной болью.

Дмитрий Санников