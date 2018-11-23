Роскосмос начнет разработку «квантового двигателя». Перспективы изделия, существование которого опровергается современной физикой, обсудили за круглым столом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Военно-промышленный курьер».

Сейчас разработано техническое задание (ТЗ), предполагающее создание демонстрационного образца «квантового двигателя».

По словам автора «квантового двигателя» Владимира Леонова, по космическому пространству «разлита» колоссальная энергия «в виде глобального электромагнитного поля с очень мелкой дискретностью (квантованностью), о котором ранее ничего не было известно».



Михаил Грач