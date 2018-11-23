Специалисты территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжают лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на территории Владивостокского городского округа и региона, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в связи со сложившейся аномально теплой погодой и отсутствием осадков на территории Приморского края с февраля действует особый противопожарный режим. В феврале в рамках государственного лабораторного контроля экспертами на территории Приморского края было отобрано 336 проб атмосферного воздуха. При этом превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения не установлено.

Сейчас эксперты берут пробы атмосферного воздуха в 9 контрольных точках в ежедневном режиме, отобрано 36 проб атмосферного воздуха. Содержание указанных загрязняющих веществ оказалось в пределах допустимых концентраций.

В период задымления специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не открывать окна, регулярно проводить влажную уборку помещений, воздержаться от длительных прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. В случае недомогания необходимо обращаться к врачу.

Запах гари отмечен и на территории Хабаровска. Задымление связывают с пожарами в соседних регионах.

Дмитрий Санников