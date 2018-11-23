Специалисты Роспотребнадзора в связи с началом масленичной недели рассказали о том, как избежать отравлений и правильно выбрать блины, сообщает DEITA.RU.

Как отмечают эксперты надзорного ведомства, в первую очередь при выборе готовых блинов в магазине нужно обращать внимание на их внешний вид, условия хранения и сроки годности.

Обязательным для продаваемого товара является этикетка. На ней должны быть указаны наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза.

Лучшим составом блинов являются мука, молоко и яйца. При этом сухое молоко, яичный порошок и растительный белок не запрещаются.

Специалисты Роспотребнадзора также не рекомендуют переедать и увлекаться алкоголем. Кроме того, следует чередовать прием жирных и жареных блюд с сырыми овощами — они способствуют хорошему пищеварению. Также нужно стараться больше времени проводить на свежем воздухе и участвовать в активных праздничных мероприятиях.

Накануне стало известно, что праздник доставит проблем жителям Уссурийска. 10 марта 2019 года с 09.30 до 18.00 в связи проведением мероприятия «Масленица широкая!» вводится временное ограничение движения транспортных средств на улице Володарского в пределах улиц Горького и Советской - уточняет администрация города.

Дмитрий Санников