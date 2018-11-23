Ракеты «Циркон» признаны неуязвимыми от защиты, сообщает DEITA.RU.



Телеканал «Звезда» опросил отечественных военных экспертов о новом вооружении России, которые подтвердили его высокую эффективность.

Кандидат технических наук и контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров выразил уверенность в том, что «Циркон» способен буквально «прошить» любые современные системы защиты.

Военный обозреватель Владислав Шурыгин назвал новую ракетную систему перспективной, отметив, что «Циркон» может нанести удар по любому защищённому объекту в считанные секунды.

Политолог Юрий Селиванов выразил мнение, что такие ракеты способны поражать авианосцы, что в свою очередь даёт возможность прерывать коммуникацию между странами НАТО.

Дмитрий Шевченко