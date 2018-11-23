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Ракеты «Циркон» признаны неуязвимыми от защиты, сообщает DEITA.RU.
Телеканал «Звезда» опросил отечественных военных экспертов о новом вооружении России, которые подтвердили его высокую эффективность.
Кандидат технических наук и контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров выразил уверенность в том, что «Циркон» способен буквально «прошить» любые современные системы защиты.
Военный обозреватель Владислав Шурыгин назвал новую ракетную систему перспективной, отметив, что «Циркон» может нанести удар по любому защищённому объекту в считанные секунды.
Политолог Юрий Селиванов выразил мнение, что такие ракеты способны поражать авианосцы, что в свою очередь даёт возможность прерывать коммуникацию между странами НАТО.
Дмитрий Шевченко
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