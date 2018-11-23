Налоговые и регуляторные нововведения, которые усложняют жизнь бизнесу, должны вступать в силу через определенный срок, считает вице-премьер Дмитрий Козак, информирует DEITA.RU.





Чиновник считает, что это будет страховкой от «бюрократического творчества» властей.

если законодатели сочтут какое-либо экономическое деяние криминальным и разработают соответствующую норму, то нужно дать бизнесу время на адаптацию.

Михаил Грач