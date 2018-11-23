В моногородах предприниматели смогут получать беспроцентные кредиты, сообщает DEITA.RU. С 15 марта компании, не относящиеся к работе градообразующего предприятия, имеют возможность оформить беспроцентный заем на сумму от 10 до 250 миллионов рублей на срок до 15 лет и с отсрочкой долга до трёх лет. Об этом рассказала Ирина Макиева на форуме в рамках «Недели российского бизнеса» (НРБ).

Данным предложением могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Условиями получения кредита станет создание рабочих мест на территории моногородов и соответствие списку требований, который предоставит государство.

Обеспечит осуществление проекта безотзывная гарантия одобренных фондом банков, Корпорации МСП или ВЭБ.РФ.

Анастасия Туркова