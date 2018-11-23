Российский сухогруз Seagrand врезался в мост в порту южнокорейского города Пусан, сообщает DEITA.RU.

В ближайшее время местные власти арестуют корабль и будут держать его до выплаты компенсации за нанесенный городской инфраструктуре ущерб.

В то же время компания-судовладелец заявила, что пока не получала никаких донесений от капитана. Известно только, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов Пусана, пишет РИА ФАН.



Ранее южнокорейская газета «Чунан Ильбо» сообщила о том, что грузовой корабль врезался в мост в пусанском порту. В результате происшествия на мосту образовалась вмятина глубиной в несколько метров. Сам сухогруз тоже получил повреждения. Его уже отбуксовали к причалу, чтобы он не мешал судоходству.



Отметим, что это уже не первый инцидент с российскими грузовыми кораблями в Пусане. Осенью прошлого года власти Южной Кореи по просьбе США задержали в пусанском порту судно «Севастополь». Соединенные Штаты полагали, что «Севастополь» заходил в Северную Корею в обход американских санкций. 2 октября, после вмешательства МИД России, Сеул распорядился освободить корабль.



Таисия Масина