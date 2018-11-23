Российский турист скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве, сообщает DEITA.RU.

По данным пресс-службы полиции Израиля, сообщение об инциденте на пляже Гордон, расположенном в Тель-Авиве, поступило в ночь на 6 марта.

На место прибыли экстренные службы города, которые нашли тело 30-летнего туриста из России. По предварительным данным, россиянин захлебнулся водой при купании в море, пишет РИА ФАН.



«Россиянин был направлен в медицинское учреждение в критическом состоянии, где медики позднее констатировали его смерть», — следует из сообщения.



Таисия Масина