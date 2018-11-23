Министерство промышленности и торговли не оставляет попыток популяризировать российский автопром на Дальнем Востоке, сообщает DEITA.RU.

Так, с 1 марта по инициативе Минпромторга в лице Дениса Мантурова, планируется возобновит действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Мантуров отметил, что программа хорошо себя зарекомендовала, поэтому она возобновится.

Напомним, программа предполагала предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета, пишут Известия.

С апреле 2018 года такая программа действует и на Дальнем Востоке. Местные жители могут приобрести новый автомобиль российского производства со скидкой в 25%.

Таисия Масина