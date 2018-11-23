Американское издание составило список государств по общему уровню здравоохранения населения. Лидером оказалась Испания, Россия отстала от нее на 94 позиции, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг Global Health Index, основанный на данных ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения, составлен из 170 государств в зависимости от продолжительности жизни населения, мер по борьбе с ожирением и никотиновой зависимостью, доступностью питьевой воды и медицины, а также общей экологической обстановки.

По сравнению с прошлым годом внушительный скачок произошел у Испании, которая поднялась на 6 позиций, отодвинув прошлого лидера списка - Италию на второе место, бронзу заняла Исландия. Стоит отметить, что многие страны возглавили список самых здоровых благодаря средиземноморской диете: их жители реже страдают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

К слову, в первую десятку вошли развитые страны Европы и Азии - Швейцария, Сингапур, Норвегия и Швеция. Из 30 государств, оказавшихся в конце рейтинга, 27 расположены на африканском континенте и только Гаити, Афганистан и Йемен оказались за пределами этого материка.

Стоит отметить, что Россия успела отвоевать 5 позиций по сравнению с прошлым годом, встав в один ряд с такими государствами, как Вануату и Кабо-Верде, уступив при этом Белоруссия, которая попала на 81 место, Ирану на 69-й позиции, Венесуэле и Украине, которая также оказалась впереди.

Максим Низкодубов