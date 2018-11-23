Финансовые эксперты одного из швейцарских банков опубликовали отчет об экономических перспективах различных стран. По данным специалистов, Россия расположилась на одном уровне с ведущими государствами мира, сообщает DEITA.RU.

В своем отчете экономисты разделили рынки на три категории - сильные, устойчивые и уязвимые. В первую группу вошли Индия, Китая, Малайзия, Южная Корея, Перу, Россия и Таиланд - в этих странах наблюдается относительная независимость от зарубежных банковских секторов экономики, а также устойчивый экономический рост. При этом главным тормозом для более интенсивного развития российской экономики эксперты назвали зависимость от стоимости барреля нефти и санкции США.

Было отмечено, что одна из причин макроэкономической стабильности в России - внушительные резервы иностранной валюты и усиление налоговой нагрузки на население.

К слову, рост мировой экономики за прошлый год замедлил свои темпы, однако в 2019-м серьезных изменений также не придвидится. По словам экспертов, страны ЕС, Великобритания и Япония усилят свои позиции в экономическом секторе в этом году, а вот темпы США и Китая несколько замедлятся.

Максим Низкодубов