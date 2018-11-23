Рекорд по количеству завоеванных медалей уже обновила сборная России на проходящей в Красноярске Универсиаде, сообщает DEITA.RU.

Количество завоеванных сборной России медалей на Универсиаде в Красноярске достигло 73 (24 золотые, 27 серебряных, 22 бронзовые).

Предыдущий рекорд также принадлежал россиянам - на Универсиаде-2017 они завоевали 71 (29-27-15) медаль.

Столь впечатляющие успехи связаны с тем, что сборная России выставляет на соревнования профессиональных спортсменов со студенческими билетами. Из других стран же чаще приезжают скорее студенты-физкультурники, чем спортсмены. Единственный раз в последние годы россиянам дала «бой» команда Китая, выставившая на домашнюю Универсиаду топовый состав сборной.

Дмитрий Санников