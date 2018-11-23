Российский министр энергетики Александр Новак оценил запасы нефти и газа в стране, сообщает DEITA.RU.

Так, запасов нефти в России хватит примерно на 30 лет, а газа — более, чем на 100 лет. Запасы нефти категорий В и С на данный составляют 29 миллиардов тонн, добавил он в интервью "Газете.ру".

Новак добавил, что запасы сырья держатся примерно на одном уровне, так как каждый год на баланс ставятся новые запасы. «Объем запасов, которые ставятся на запас, даже несколько выше объема добычи. То есть неснижаемый уровень», — пояснил министр.

Михаил Грач