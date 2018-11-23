В Кремле обсуждается вопрос создания единой валюты с Беларусью, сообщает DEITA.RU.

Напомним, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не против иметь общую с Россией валюту - единый рубль. На это, пишет РГ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил следующее: "Все это - предмет экспертного разговора. Существуют соответствующие рабочие группы. О необходимости продолжения разговора в рамках этих групп говорили президенты в Сочи".

Обо всем остальном, отметил Песков, говорить пока преждевременно.

Тем временем аналитика дали неутешительный прогноз по курсу рубля на ближайшие два года. Так, прогноз на 2019 года - 68, 5 рублей за доллар, на 2020 год - 69 рублей.

Таисия Масина