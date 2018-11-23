Мир вновь оказался на пороге ядерной войны. Пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, которые нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир, сообщает DEITA.RU.

«Один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой — в районе линии контроля», — написал в своем Twitter глава пресс-службы Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур. В министерстве иностранных дел Пакистана сообщили, что Исламабад продемонстрировал способность к самообороне.

Учитывая, что оба государства — Пакистан и Индия — обладают ядерным оружием, откровенно пугает обращение премьера Пакистана Имрана Хана к нации.



«Мой вопрос к индийскому правительству следующий: с учетом того, какое оружие есть у вас и у нас, можем ли мы позволить себе просчеты? Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля — моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров. Позвольте мне вновь отметить, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны решить наши проблемы путем диалога», — сказал он.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ответил на вопрос: следует ли России готовиться к ядерной войне Индии с Пакистаном?

«Нет, нам не следует готовиться к ядерной войне. Надо рекомендовать нашим коллегам из Индии и Пакистана быть благоразумными. Им нужно остудить головы, потому что применение оружия и техники в этой ситуации — неправильный выход. Все споры лучше всего решать за столом переговоров, к чему я и призываю.



Надеюсь, что благоразумие в этих странах возобладает. Какие бы противоречия между ними сейчас ни были. Война принесет только лишние человеческие жертвы и накалит и без того напряженную обстановку в этом регионе», — пояснил Андрей Красов.



Отвечая на следующий вопрос о том, готова ли Россия к возможной ядерной войне, депутат отметил: Вооруженные силы РФ оснащены передовой техникой и вооружением, пишет РИА ФАН.

«У нас прекрасные военнослужащие, настоящие профессионалы. И наши Вооруженные силы готовы выполнить любые задачи по своему предназначению», — ответил Андрей Красов.



Военный эксперт Юрий Лямин выразил мнение, что, несмотря на резкое обострение ситуации, вероятность полномасштабной войны с применением ядерного оружия пока низкая. Он заметил, что даже после того, как обе страны создали ядерное оружие, столкновения разной интенсивности на линии контроля между индийскими и пакистанскими войсками продолжили происходить.



«Однако до настоящего времени все обострения в конечном итоге сменялись временными затишьями. Стороны могут как остановиться сейчас, тогда напряженность начнет постепенно спадать, так и некоторое время продолжать доказывать свою силу и решимость, тогда столкновения затянутся», — заключил Юрий Лямин.



Специалист в ядерной энергетике рассказал, возможно ли повышение ядерного фона в пограничных регионах РФ в случае ядерного взрыва на территории Пакистана или Индии.

«Поскольку территориально Пакистан и Индия находятся относительно близко к России, то радионуклиды, переносимые воздушными массами , могут осесть в приграничных регионах России. Хотя от ядерной бомбы радиационный фон будет высоким только в эпицентре взрыва.



В отличие от выброса радиоактивности с аварии на том же Чернобыле, при ядерном взрыве осколков деления мало, и угроза масштабного радиационного загрязнения для наших границ крайне не высока», — сообщил источник.



У Индии и Пакистана традиционно напряженные отношения. Между сторонами существуют политические, исторические и территориальные споры. Например, есть разногласия по статусу области Кашмир.



Кашмир — является спорной территорией, ее раздел не закреплен. Там активно действуют сепаратисты, которые выступают за независимость или присоединение к Пакистану. В свою очередь Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад отрицает обвинения.



Таисия Масина