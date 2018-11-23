Source DEITA.RU
Россия оказалась далеко не первых рядах так называемого рейтинга самых здоровых стран, сообщает DEITA.RU.
Рейтинг на основе демографических, экологических и других показателей, влияющих на состояние здоровья, составило агентство Bloomberg.
Так, в десятке "самых здоровых" стран оказались Испания, Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Россия же в этом списке оказалась лишь на 95-м месте. Всего были учтены 169 стран.
Ирина Петрова
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