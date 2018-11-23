Россия оказалась далеко не первых рядах так называемого рейтинга самых здоровых стран, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг на основе демографических, экологических и других показателей, влияющих на состояние здоровья, составило агентство Bloomberg.

Так, в десятке "самых здоровых" стран оказались Испания, Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Россия же в этом списке оказалась лишь на 95-м месте. Всего были учтены 169 стран.

Ирина Петрова