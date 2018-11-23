Составлен перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна или неприятна, в него вошла и Россия, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что в список вошли 187 стран, все бывшие республики СССР, кроме Эстонии, пишет Daily Mail.

Безопасной признана водопроводная вода в США (кроме острова Гуам), Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза.

Всем предпочитающим пить воду из-под крана напоминают, что по данным ВОЗ, во всем мире от диареи, вызванной небезопасной водой, каждый год умирают около 842 тысяч человек.

Таисия Масина