Составлен перечень стран, в которых водопроводная вода небезопасна или неприятна, в него вошла и Россия, сообщает DEITA.RU.
Отмечается, что в список вошли 187 стран, все бывшие республики СССР, кроме Эстонии, пишет Daily Mail.
Безопасной признана водопроводная вода в США (кроме острова Гуам), Канаде, Австралии, Чили, Японии, Южной Корее, Саудовской Аравии, Великобритании, Норвегии и большинстве стран Евросоюза.
Всем предпочитающим пить воду из-под крана напоминают, что по данным ВОЗ, во всем мире от диареи, вызванной небезопасной водой, каждый год умирают около 842 тысяч человек.
Таисия Масина
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