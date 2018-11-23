В Фонде Карнеги в Вашингтоне российский посол в США Анатолий Антонов выступил на конференции 12 марта и подчеркнул, что Россия никогда не применит для решения межрегиональных конфликтов ядерное оружие, сообщает DEITA.RU. Как говорит ТАСС, дипломат назвал лишь один возможный вариант применения столь грозного оружия: при возникновении угрозы существованию страны.

Анатолий Антонов призвал американцев прочитать имеющиеся по ядерному вооружению документы, опубликованные российскими властями. Он напомнил, что в России видят США партнерами.

Анастасия Туркова