Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за западных санкций, сообщает DEITA.RU.

Известно, что концепцию будут корректировать в течение всего 2019 года.

«Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», — говорится в релизе.



В ведомстве отметили, что в корректировке доктрины большую роль играет «повышение открытости национального агропродовольственного рынка, углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создание единого таможенного пространства».



В Совбезе уточнили, что в рамках изменений модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов станет экспортоориентированной вместо импортозамещающей. Проект доктрины соответствует стратегическому планированию в сфере обеспечения национальной безопасности, добавили в аппарате, пишет РИА ФАН.



В Государственной думе выразили солидарность с изменениями в доктрине продовольственной безопасности. Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что нельзя говорить о нулевом эффекте санкций против РФ, однако в целом ограничения затронули лишь отдельные сферы экономики.

«Влияние, конечно, есть, и, в первую очередь, это наглядно демонстрируется в финансовом секторе. США пытаются изолировать Россию, пытаются давить на финансовые структуры через третьи страны, чтобы осложнить работу с госдолгом, ценными бумагами», — заметил парламентарий.



Напомним, конгрессмены одобрили новую редакцию так называемого законопроекта DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), согласно которой президент Дональд Трамп может заблокировать активы и операции только тех российских фининститутов, которые способствовали «вмешательству правительства РФ в демократический процесс или выборы» в других странах.



Однако, по большому счету, санкции не только не изменили внутриполитического курса России, но и способствовали бурному развитию сельскохозяйственных отраслей.

«По ряду других вопросов — поставки продуктов питания, сельского хозяйства, продовольственной безопасности — можно говорить открыто, что такая санкционная политика только способствовала развитию перечисленных отраслей. Такой исход абсолютно понятен, его ранее прогнозировали, — отметил собеседник ФАН. — В дальнейшем это будет способствовать развитию секторов отечественной экономики. Страна сможет не только сама себя кормить, но и помогать миру. У нас в решении вопросов непаханое поле перспектив».



Алексей Чепа с уверенностью заявил, что Россия в ближайшее время только повысит качество и численность производимой продукции в АПК.

«В РФ находится около 42 миллионов гектар земли, в будущем мы сможем удвоить и утроить урожаи. Нам надо разрабатывать перерабатывающую промышленность, модернизировать зернохранилища, овощехранилища, и тогда продовольственная безопасность [нашей страны] будет прочно обеспечена», — подытожил депутат.



Таисия Масина