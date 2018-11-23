На вооружение российских моряков в скором времени поступят минные поля, блоки управления которых оснащены искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Главном штабе Военно-морского флота, сообщает DEITA.RU.

Комплекс самообучающихся минных полей под рабочим названием «Поверхность» способен распознавать по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому «портрету» корабли, подводные лодки и суда на воздушной подушке.

Искусственный интеллект, которым оснащены командные блоки управления этих минных полей, может самостоятельно решать, когда и какую цель уничтожить, пишет РИА ФАН.



Эти высокотехнологичные боеприпасы находятся в большой степени готовности, их испытания завершатся в 2019 году. В качестве носителей роботов-мин могут выступать практически все классы боевых кораблей и подводных лодок, а также морская, тактическая и стратегическая авиация.



«В настоящее время российские разработчики готовят ряд принципиально новых морских мин, торпед и других видов вооружения, предназначенного для ведения войны под водой. Во многих из них будут реализованы элементы искусственного интеллекта. Благодаря этому те или иные виды морского оружия будут активироваться в зависимости от степени опасности имеющихся целей и обеспечения их эффективного поражения», — сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.



Военный эксперт подчеркнул, что речь идет не только о минах, но и о торпедах, и о подводных беспилотных аппаратах, и о самонаводящихся системах оружия.

«Речь идет о том, чтобы быть максимально эффективными при обнаружении и уничтожении любых видов морских целей. Разработки, повторюсь, идут по ряду направлений. Все это — перспективные продвинутые виды оружия, которые позволят российскому флоту быть адаптивным к любым вызовам и угрозам XXI века», — пояснил Игорь Коротченко.



При этом главный редактор журнала «Национальная оборона» заметил, что другие страны тоже работают в этом направлении и имеют аналоги российским разработкам.



«Любые развитые страны с развитыми военно-морскими флотами ведут подобные разработки. Для нас принципиально важно, чтобы системы оружия, которые разработаны в России, надежно обеспечивали нашу безопасность, основывались на наших технологиях и наших комплектующих», — добавил эксперт.



Таисия Масина