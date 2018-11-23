США способны обогнать Россию по экспорту нефти к 2023 году, сообщает DEITA.RU. Международное энергетическое агентство передает: через четыре года его объем составит 9 миллионов б/с.

США приближаются к Саудовской Аравии - лидеру по поставкам нефти, обходя Россию. Возможно, в 2024 году долю штатов придется прироста 70 процентов мировых производственных мощностей.

Прогнозы основаны на анализе данных настоящего момента и прошлого года: в 2018 году объем производства жидких углеводородов в США вышел на 2,2 миллиона б/с, что стало рекордом.

С учетом столь быстрого продвижения можно предположить, что объемы экспортируемой нефти вырастут до 4,7 миллиона б/с, а импорт сократится до 2 миллиона б/с. Возникающий профицит в 0,8 миллиона б/с позволит обогнать показатели России уже в 2023 году, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Анастасия Туркова