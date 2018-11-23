Россия стала второй среди мировых экспортеров оружия, уступив лишь США, сообщает DEITA.RU.

Такие данные в своем докладе предоставил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. Так, 75% от общего объема экспорта приходится на пятерку самых крупных поставщиков - США, Россию, Китай, Францию и Германию. Причем на США и Россию пришлось 57% экспорта, пишет РГ.

За последние пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира, больше половины - в Индию, Китай и Алжир.

Таисия Масина