Электронные посадочные талоны начал принимать московский аэропорт Домодедово. Такая опция появилась с 25 февраля, остальные аэропорты России пока только ждут этого нововведения, сообщает DEITA.RU.

Как уточняет "Медуза", в Сочи и Краснодаре электронные посадочные талоны начнут принимать в марте, в Екатеринбурге, Самаре и Ростове-на-Дону — к летнему туристическому сезону. Аэропорт Владивостока пока принимать такие талоны тоже не может.



Отметим, приказ Минтранса, разрешающий в России посадку на рейс по электронным посадочным талонам, вступил в силу 24 февраля.

Михаил Грач