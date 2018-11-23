Россиян предупреждают - хранение валютных сбережений дома опасно, сообщает DEITA.RU.

Как пишет журнал Forbes, проблемы могут создать крупные банкноты. К примеру, купюры номиналом в 500 евро прекратили выпускать в прошлом году, в связи с чем Европейский Центробанк планирует постепенно изъять их из оборота.

Кроме того, купюры в 100 долларов также весьма нестабильны. Разговоры об их изъятии их оборота ведутся постоянно.

Также, по мнению экспертов, легальность наличных долларов практически невозможно проверить, проблемы могут возникнуть и при наследовании денег.

Таисия Масина