Россия не будет отказываться от призыва на срочную военную службу, сообщает DEITA.RU. Генеральный штаб считает создание полностью профессиональной армии в данный момент невозможным.

По словам начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, несмотря на рост числа контрактников, российские вооружённые силы пока не готовы отказаться от необходимости накопления мобилизационного ресурса, который обеспечивается за счёт регулярного призыва военнообязанных молодых граждан.

Дмитрий Шевченко