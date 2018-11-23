Законопроект по изменению расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров принят в первом чтении, сообщает DEITA.RU.

Ранее в результате пенсионной реформы была увеличена только страховая пенсия малообеспеченных граждан, а размер доплаты из бюджетной системы был сокращен или отменен. Общий размер пенсии остался на уровне прожиточного минимума пенсионера.

Теперь предполагается исключить индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты из общей суммы пенсионного обеспечения для осуществления социальной доплаты к пенсии

Закон коснется 4 миллионов человек.

Планируется, что окончательное принятие закона произойдет на следующей неделе.

Василий Кучин